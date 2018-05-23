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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
23.05.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Borsa İstanbul'dan flaş döviz hamlesi

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Son dakika... Borsa İstanbul'dan flaş döviz hamlesi

Borsa İstanbul Grubu, borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamının bugün itibarıyla Türk lirasına çevrildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul Grubu'ndan dövize ilişkin açıklama yapıldı.  Açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemiz döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu'nca yapılan değerlendirmeler neticesinde ülkemizin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük büyüme rakamıyla G20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olması, takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi'nin 2017 sonuna göre 2018'in şubat ayında 5,2 baz puan artarak 117,6 puana ulaşması, ihracatın 2017'de 2016 yılına göre yüzde 10,2 ve 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 oranında artış göstermesinin ihracattaki artış eğiliminin 2018 yılında da devam edeceğine işaret etmesi, dış ticaret açığının 2018 yılı başından itibaren kademeli düşüş göstererek 7,5 milyar dolardan 4,6 milyar dolara gerilemesi ve buna bağlı olarak aynı dönemde cari işlemler açığının da 7,7 milyar dolardan 4,8 milyar dolara gerilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliği neticesinde Şubat 2017’de yüzde 12,6 olan işsizlik oranının Şubat 2018 itibarıyla yüzde 10,6’ya düşmesi, turizm gelirinin 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artması gibi ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin nisan ayında 81,71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, tüm sektör ve şirket mali tablolarında da kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibarıyla Türk lirasına çevrilmiştir. 

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı: İşte son durum

Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasa'mızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dahil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak, ekonomimize ve Türk lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz."

Dolar borsa el ele
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