Son dakika... Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks saat 16.23 itibarıyla 109 bin 56 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.36 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.32 oranında yükselişle 152 bin 862 puanda bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108 bin 200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110 bin seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.