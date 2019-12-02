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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Borsa İstanbul'dan yeni rekor

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Son dakika... Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi 108 bini de aşarak yılın zirvesini gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,40 ile spor, gerileyen tek endeks ise yüzde 0,32 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi beklentilere paralel gelen büyüme ve tekrar artışa geçen imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yükselerek 108.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde üretici fiyatları endeksi verileri ile İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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