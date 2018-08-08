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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
08.08.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Booking’ten sonra diğer benzer sitelere de dava açılıyor

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Son dakika... Booking’ten sonra diğer benzer sitelere de dava açılıyor

Booking.com isimli online otel rezervasyon sitesi geçen yılın başında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu ve vergi ödemediği gerekçesiyle söz konusu siteye Türkiye’den erişim engellenmişti. Şimdi ise TÜRSAB Yönetim Kurulu aldığı karar sonucunda booking.com benzeri şekilde yurtdışı merkezli, Türkiye’de vergi ödemeyen online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda davaya konu 20’ye yakın internet sitesinin olduğu ifade ediliyor. Eğer karar çıkarsa yurtdışı merkezli birçok online otel rezervasyon sitesine Türkiye’den erişim engellenebilir. İsmi geçen 20 site arasında airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi dünyaca ünlü rezervasyon siteleri de bulunuyor.

GEÇEN yılın başlarında yurtdışı merkezli online otel rezervasyon sitesi booking.com’a dava açılmış, booking.com’un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, online rezervasyon sitesi Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermişti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı davanın ardından gerçekleştirilen duruşmada mahkeme şu kararı almıştı: “Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

TÜRKİYE’NİN ÜRÜNÜNÜ SATIYORLAR
Booking.com’a erişim engeli devam ederken, TÜRSAB Booking.com’la aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk Seyahat acenteleri ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi 20’ye yakın site ile ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Son dakika... Booking’ten sonra diğer benzer sitelere de dava açılıyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da konu ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki müşterilere Türkiye’nin ürününü satıyorlar. Türkiye’de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor.”

Booking.com yeniden açılıyor
'Booking.com yeniden açılıyor'



‘DAVAMIZDA HAKLIYIZ’
Booking.com’a Türkiye’den erişimin engellenmesinin ardında şirket yetkilileri mayıs 2017’de Türkiye’ye gelerek dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmenin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, booking.com’un Türkiye’de yasalara uygun şekilde faaliyette bulunmasına ilişkin görüşme yaptıklarını belirterek, “Şimdi arkadaşlarımız görüşüyor. Biz çözüm makamıyız, konuyu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz. İnternet ortamında Türkiye’de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye’ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

‘ÇÖZÜME DOĞRU GİDİYORUZ’
Mart 2018’de bir televizyon programına katılan Nihat Zeybekci Booking.com’un Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam edebileceğini ifade etmişti. Zeybekci katıldığı TV programında, “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar. Mahkemenin daha önce verdiği haksız rekabet kararı dönemin şartlarında doğruydu. Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye’de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz. Yurtdışından yabancılara Türkiye’nin pazarlanmasıyla ilgili Booking’in bir problemi yok. Türkiye’deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi” demişti.

 

 

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