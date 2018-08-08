Son dakika... Booking’ten sonra diğer benzer sitelere de dava açılıyor

GEÇEN yılın başlarında yurtdışı merkezli online otel rezervasyon sitesi booking.com’a dava açılmış, booking.com’un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, online rezervasyon sitesi Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermişti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı davanın ardından gerçekleştirilen duruşmada mahkeme şu kararı almıştı: “Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

TÜRKİYE’NİN ÜRÜNÜNÜ SATIYORLAR

Booking.com’a erişim engeli devam ederken, TÜRSAB Booking.com’la aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk Seyahat acenteleri ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi 20’ye yakın site ile ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da konu ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki müşterilere Türkiye’nin ürününü satıyorlar. Türkiye’de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor.”











‘DAVAMIZDA HAKLIYIZ’

Booking.com’a Türkiye’den erişimin engellenmesinin ardında şirket yetkilileri mayıs 2017’de Türkiye’ye gelerek dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmenin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, booking.com’un Türkiye’de yasalara uygun şekilde faaliyette bulunmasına ilişkin görüşme yaptıklarını belirterek, “Şimdi arkadaşlarımız görüşüyor. Biz çözüm makamıyız, konuyu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz. İnternet ortamında Türkiye’de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye’ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

‘ÇÖZÜME DOĞRU GİDİYORUZ’

Mart 2018’de bir televizyon programına katılan Nihat Zeybekci Booking.com’un Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam edebileceğini ifade etmişti. Zeybekci katıldığı TV programında, “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar. Mahkemenin daha önce verdiği haksız rekabet kararı dönemin şartlarında doğruydu. Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye’de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz. Yurtdışından yabancılara Türkiye’nin pazarlanmasıyla ilgili Booking’in bir problemi yok. Türkiye’deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi” demişti.

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