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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriEkonomi Son dakika... Booking.com'un ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi reddedildi
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Ekonomi
AA-Muhabir : Muhammed Enes Can
11.07.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Booking.com'un ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi reddedildi

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Son dakika... Booking.com'un ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi reddedildi

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında, davalı tarafın teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin yaptığı talebin reddedildiği öğrenildi.

İSTANBUL 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında gelişme yaşandı.

Davalı booking.com'un site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin yaptığı ikinci talebin, mahkemece reddedildiği ortaya çıktı.

Mahkemenin kararında, teminat karşılığı tedbir kararının kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmayacağı belirtilerek, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceği vurgulandı.

Söz konusu kararın gerekçesinin de yazıldığı ve yeniden istinafa gönderileceği belirtildi.
Bu arada, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunun beklendiği ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

TÜRSAB, 1 hafta içinde 500 bin TL teminat mektubu getirmezse...
TÜRSAB, 1 hafta içinde 500 bin TL teminat mektubu getirmezse...

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Davalı booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.

Booking.comdan çok önemli Türkiye açıklaması
Booking.com'dan çok önemli Türkiye açıklaması

 

 

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