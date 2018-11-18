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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
18.11.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Benzine indirim geliyor

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Son dakika... Benzine indirim geliyor

PÜİS motorine 22 kuruş benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirimin pompa fiyatına yansıyacağı için motorinle arasındaki fark 5 kuruşa düşecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, yaptığı açıklamada 20 Kasım 2018 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim beklediklerini açıkladı.

Genel Başkan Okumuş şunları söyledi:

"20 Kasım 2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruşluk indirim bekliyoruz.

BENZİNDEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAK

Benzinde devletin ÖTV alacağı kalmadığı için Salı gününden geçerli olacak 19 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak.

MOTORİNDE DEVLETİN 27 KURUŞLUK ÖTV ALACAĞI 5 KURUŞA DÜŞECEK

Motorinde devletin 27 kuruşluk ÖTV alacağı kaldığı için 22 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansımayacak. Devletin ÖTV alacağı 5 kuruşa gerileyecek.

İNDİRİMLE BİRLİKTE SON 1 AYDA BENZİN 57 KURUŞ UCUZLAMIŞ OLACAK

Salı gününden geçerli olacak 19 kuruş indirimle birlikte son 1 ay içinde benzinin pompa satış fiyatı 57 kuruş ucuzlamış olacak.

BENZİN VE MOTORİN ARASINDAKİ FİYAT FARKI 5 KURUŞA DÜŞECEK

Benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı, benzinde Salı gününden geçerli olacak indirimle birlikte 5 kuruş seviyelerine düşecek.

Bazı yerlerde katkılı motorinle, katkısız benzinin fiyatları neredeyse başa baş olacak"

 

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