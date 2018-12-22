Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatları ve kurlardaki gerilemenin, akaryakıt fiyatları üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Benzin ve motorine, pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılacak.
BRENT petrol haftayı yüzde 1 düşüşle kapattı; akaryakıtta indirim tutarı arttı. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin fiyatında 28 ve motorin fiyatında da 29 kuruş indirim yapılacak. Brent petrolde cuma günü yaşanan düşüşle birlikte pompada beklenen indirim tutarı da artmış oldu.
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