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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.11.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Benzin fiyatında yeni indirim

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Son dakika... Benzin fiyatında yeni indirim

Benzin fiyatlarında son 1 ayda litre başına 57 kuruş indirim yapılmasının ardından brent petrol fiyatlarının düşmesi ve doların gerilemesiyle birlikte bir indirim daha gündeme geldi. Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirilmesi bekleniyor. Böylelikle depoda 38 TL tasarruf edilecek.

Son bir ay içinde litrede 57 kuruş indirim olan benzinde, yeni bir indirim daha gündeme geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi.

Habertürk'ün haberine göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

Motorin ve benzin fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar, Türkiye’de pompa fiyatlarını belirleyen en önemli etkenin Brent petrol, uluslararası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kuru olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Brent petrolün yanı sıra gerek benzin gerekse de motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Petrol piyasalarında olumlu bir seyir izleniyor. Ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolün fiyatı, 61-62 dolar düzeyine kadar indi. Benzin ve motorin fiyatları da uluslar arası piyasalarda geriliyor. Bu, benzin ve motorinde indirim olarak pompaya yansıyor” dedi.

DEPODA 38 TL TASARRUF

52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, bu gece yapılması beklenen indirimle birlikte 38 TL’lik tasarruf sağlanacak. Bu tutar, vatandaşın cebinde kalacak.

KATKILI MOTORİN BENZİNİ SOLLAYACAK

Bu indirim sonrasında benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı birkaç kuruşa kadar gerileyecek. Fark büyük ölçüde kapanacak. Performansı artırdığı belirtilen katkılı motorin, benzin fiyatını geçecek.

 

 

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