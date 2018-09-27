Son dakika... Belgesi olmayanlar bugünden itibaren bu işlerde çalışamayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte 'yeterlilik belgesi' olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak.
"MESLEKİ Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi
Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.
Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.
"Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan"
MYK Başkanı Adem Ceylan yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti.
Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:
"Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.
Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları."
Belgeli çalışan sayısı 400 bini aştı
Faaliyetine 2006?da başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.
MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.
Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı 33 meslek şöyle:
Sıra No
Ulusal Yeterlilik Kodu
Yeterlilik Adı
Seviyesi
1
13UY0137-3
Bitim İşlemleri Operatörü
Seviye 3
2
13UY0138-3
Boyama Operatörü
Seviye 3
3
11UY0036-2
İplik Bitim İşleri Operatörü
Seviye 2
4
11UY0037-2
İplik Eğirme Operatörü
Seviye 2
5
12UY0105-3
Makine Montajcısı
Seviye 3
6
12UY0105-4
Makine Montajcısı
Seviye 4
7
12UY0083-3
Metal Kesimci
Seviye 3
8
12UY0084-4
Metal Kesim Operatörü
Seviye 4
9
12UY0086-3
Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi
Seviye 3
10
12UY0087-4
Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü
Seviye 4
11
13UY0123-4
Motosiklet Bakım Onarımcısı
Seviye 4
12
11UY0009-4
Motor Testçisi
Seviye 4
13
11UY0009-5
Motor Testçisi
Seviye 5
14
11UY0005-3
Otomotiv Boyacısı
Seviye 3
15
11UY0005-4
Otomotiv Boyacısı
Seviye 4
16
11UY0018-4
Otomotiv Boya Onarımcısı
Seviye 4
17
11UY0006-3
Otomotiv Kaportacısı
Seviye 3
18
11UY0006-4
Otomotiv Kaportacısı
Seviye 4
19
11UY0007-4
Otomotiv Montajcısı
Seviye 4
20
11UY0008-4
Otomotiv Prototipçisi
Seviye 4
21
11UY0008-5
Otomotiv Prototipçisi
Seviye 5
22
11UY0022-3
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi
Seviye 3
23
11UY0022-4
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi
Seviye 4
24
12UY0053-4
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
Seviye 4
25
11UY0039-3
Ön İplik Operatörü
Seviye 3
26
13UY0139-3
Ön Terbiye Operatörü
Seviye 3
27
14UY0195-3
PVC Doğrama Montajcısı
Seviye 3
28
12UY0070-3
Refrakterci
Seviye 3
29
12UY0070-4
Refrakterci
Seviye 4
30
13UY0151-5
NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi
Seviye 5
31
12UY0102-5
NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi
Seviye 5
32
12UY0101-5
NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi
Seviye 5
33
11UY0035-4
Tren Makinisti
Seviye 4
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