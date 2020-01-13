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Ekonomi
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Son dakika... BDDK'dan flaş karar: Taksit sınırı 3'e indirildi

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Son dakika... BDDK'dan flaş karar: Taksit sınırı 3'e indirildi

BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."

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