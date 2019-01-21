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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Son dakika... BDDK'dan çok önemli sosyal medya uyarısı

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Son dakika... BDDK'dan çok önemli sosyal medya uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarıda bulundu.

BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar hakkında açıklama yaptı.

BDDL İSMİ KULLANILIYOR

Açıklamaya göre, söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanmış olup sosyal medya kullanıcılarına BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor. 

Son dakika... BDDKdan çok önemli sosyal medya uyarısı

Dolandırıcılar, hem BDDK hem çeşitli bankalar adına onlarca sahte hesap oluşturdu.


İlgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor. Ayrıca ilgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcıların, bu siteler vasıtası ile mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına, kullanıcı bilgilerine erişim amaçlı zararlı yazılımlar yüklenmesi ve bu yöntemlerle elde edilen bilgilerin, kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılması hedefleniyor. 

Bu da ‘sponsorlu’ dolandırıcılık
Bu da ‘sponsorlu’ dolandırıcılık

O HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
BDDK tarafından yapılan duyuruların resmi internet sitesi olan "https://www.bddk.org.tr" adresinden yayımlandığı belirtilerek, "Tespit edilen sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklam bağlantılarına ek olarak, güvenlik açığı olma ihtimali yüksek olan sosyal medya platformlarında yer alan benzeri paylaşım, reklam ve ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerine yer verildi. 

 

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