Son dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar
GeriEkonomi Son dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
01.06.2018 - 17:56, Son Güncelleme:

Son dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır." dedi.

Akben, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türk bankacılık sektörünün güçlü sistemini korumaya devam ettiğini belirterek, "Bankalarımız konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır." ifadesini kullandı.

Sektörün gerek mali yapısı, gerek uluslararası düzenlemelere ve yasal sınırlara uyum bakımından son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğuna dikkati çeken Akben, nisan sonu verilerine göre bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği rasyosunun (SYR) yüzde 16,41 ile gerek yasal sınırın, gerekse hedef oranın oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Akben, sektörün aktif kalitesinin en temel göstergelerinden olan takibe dönüşüm oranının da nisan sonu itibarıyla yüzde 2,88 ile tarihi düşük seviyelerde bulunduğuna işaret etti.

Bu yılın ilk dört ayında sektörün 18,8 milyar lira net dönem karı elde ettiğini belirten Akben, "Bankalarımız 4 milyar 920 milyon liralık net karla en yüksek nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 16,5 artırdı. Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi." diye konuştu.

Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.06.2018)-2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Son dakika... BDDK Başkanı'ndan flaş mesajlar

Tahkime gitmekte ‘cesaretli olun’

Türkiye için bir ilk! Çanakkale Boğazı'ndan geçti…