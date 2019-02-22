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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.02.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Son dakika... BDDK Başkanı açıkladı: Kredi kartı, ihtiyaç ve taşıt kredileri...

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Son dakika... BDDK Başkanı açıkladı: Kredi kartı, ihtiyaç ve taşıt kredileri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu. "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." diyen Akben, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek." ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıldığını belirten Akben, söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişik yapıldığında ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aydan 60 aya çıkacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz. Banka kredilerinde vadelerde yapacağımız değişiklik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de aynen geçerli olacak.

Kredi kartlarında taksit sınırında yapacağımız düzenleme ile bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6'dan 12'ye yükselecek.

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak. Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkacak."

Akben, daha önce yaptıkları düzenleme ile tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabildiğini anımsattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.02.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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