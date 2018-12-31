Son dakika... Bakanlık köprü geçişleri cezalarıyla ilgili detayları açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakanlık köprü geçişleri cezalarıyla ilgili detayları açıkladı
GeriEkonomi Son dakika... Bakanlık köprü geçişleri cezalarıyla ilgili detayları açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık köprü geçişleri cezalarıyla ilgili detayları açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakanlık köprü geçişleri cezalarıyla ilgili detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere uygulanan cezalara af getiren 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatların 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edileceğini, bu maddenin 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerinin belirtildiği 2 Kasım 2016 gün ve 2016/8-1 sayılı UKOME kararı gereği 6001 sayılı Kanun'un 30/2 maddesi gereği uygulanan cezai yaptırımların 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 Kanun No.lu “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden düzenlendiği belirtildi.

Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme
Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

Açıklamada, "Söz konusu yasada '2 Kasım 2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez.

Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edilir' denilmekte olup, bu madde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir" denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza
Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza!

"Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişine izin verilen araçlar yeni alınan UKOME kararı ile revize edilmiştir. Güncel UKOME kararına göre tüm 1. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecektir. 2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir. 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs (tüm yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, turizm, okul, İETT ve özel halk otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş, karavan vb. hariç) tır ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle