Son dakika... Bakan'dan süt üreticisine müjde
Bakan Pakdemirli, süt üreticilerine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli "Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır" dedi.
BAKAN Pakdemirli açıklamasının devamımda "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi" şeklinde konuştu.
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