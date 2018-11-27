Son dakika... Bakan Varank'tan çok önemli destek açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretimine yönelik dönüşüm yaşanacağını, KOBİGEL Programı ile 2,545 işletmeye 734 milyon TL kaynak sağlanacağını açıkladı.
VARANK yazılı açıklamasında "KOBİGEL programı sayesinde 2,545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL'lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6,055 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.
Varank KOSGEB desteklerinin, yakında ilan edilecek "Uçtan Uca Yerlileşme Programı" çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacağını da belirtti.
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