Son dakika... Bakan Varank'tan çok önemli açıklama
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:
*Yerlileştirme programı kapsamında 1.5 milyar liralık destek vereceğiz.
*TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.
ÜÇ AY DAHA ERTELENECEK
*KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 Haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri 3 ay daha ertelenecek
*KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar TL'lik makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25’e kadar ilave destek sağlayacağız
*Cari açığa neden olan ürünlerin yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattık; ikinci çağrımızda en az 1.5 milyarlık yeni yatırıma destek vereceğiz
2019 SONUNA KADAR DEVAM
*Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 yılı sonuna kadar devam edecek
*Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim.
*Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz.
*Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz.
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