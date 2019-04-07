Son dakika... Bakan Turhan'dan flaş açıklamalar

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

* (İstanbul Havalimanı hakkında) Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Şu an itibariyle yüzde 97 taşınma işlemleri gerçekleştirildi. 29 Ekim 2018'de başlamıştı.

PLANLANANDAN KISA SÜREDE BİTTİ

* Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandığını tamamen İstanbul Havalimanı'na nakledilmesi esnasında uçuş koridorlarının birbirini etkilemesi sebebiyle böyle bir taşınma programı oldu. 29 Ekim'den beri yeni havalimanında yolcu trafiğimiz vardı. Bu hafta içinde topyekün taşınma hadisesini 45 saat planlamıştık, 29 saatte bitirdik.



Program sırasında İstanbul Havalimanı'ndan çekilen son görüntüler paylaşıldı

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI DEVAM EDECEK

* Sadece havalimanı değil, gümrük de taşındı. Bu havalimanında sadece hava taşımacılığı yapan birimler yok. Teknik, mali, muhasebe birimleri var. Bizim Atatürk Havalimanı'nda belirli bir süre kargo uçuşlarımız devam edecek.

ATIL DURUMDAKİ BÖLGE ISLAH EDİLDİ

* (Havalimanındaki testler hakkında) İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatımızın başlangıcından tamamlayıncaya kadar teknik konularıyla ilgili birçok eleştiri oldu. Dış kaynaklı yurtiçinde seslendirenler tarafından ağırlıklı oldu. Bu eleştirileri devamlı aldık. Gocunmadık... Biz ne yapmamız gerektiğini nasıl yapmamız gerektiği ve niçin böyle bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettik. Örselenmiş bir zemindi, madencilik faaliyetleri yapılmıştı. Kömür, kum çıkarılmış, madencilik faaliyetleri olan bir bölgeydi. Biz burayı atıl durumdaki bölgeyi ıslah ettik. İleri teknik ve teknolojiler kullanarak zemin ıslahı yapıldı. Zeminle ilgili bilimsel kurallar ışığında bir havalimanı yapısını taşıyacak şartlarda ıslah edildiği, dolgu teknikleri kullanılarak şimdiki haline getirildi.

* 42 ayda bitirildi. Havalimanının yapıldığı arazi şartları itibariyle çok yüksek performansla yapımcı firma, her türlü iş programının uygulanması esnasındaki ekip ekipman geceli gündüzlü çalışarak bu hale geldi. Yap-İşlet-Devret olması da önemli bir noktadır. Trafik kulesi ödül almış bir projedir.

UZAKLIK ULAŞIM ZORLUĞU YARATMIYOR

* (İstanbul Havalimanı ulaşımı hakkında) Ulaşım dendiğinde ulaşımda insanların gitmek istedikleri yere istediği ve beklediği zamanda varabilme imkanını bulabilmeleridir. Büyükşehirlerimizde, trafik bakımından, yoğun bölgelerde bazen insanlarımız böyle durumlara uğrarlar. Seyahat edecekleri zamanda trafik varsa istedikleri zamanda gidemezler. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'na göre ulaşım yollarının yeterli kapasitede olması. Mesafe uzak gelebilir. Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy'e göre uzak olabilir ama uzaklık ulaşım bakımından zorluk getirmiyor. Hasdal Kavşağı Havalimanı arası 3 şeride çevrildi. Batıdan gelen Çatalca Yassıören 2x3 şeritli. Bu bölgede karayolu trafiği bakımından önümüzdeki 20 yılda sıkıntı beklemiyorum.

METRO HATTI 2020 YILINDA ULAŞACAK

* (Gayrettepe hattı hakkında) Gecikme yok. 2020'nin ilk yarısında Gayrettepe Havalimanı arasındaki metroyu hizmete alacağız. Hazirana gelmeden bitecek. 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı. Seyahat süresi yarım saatten az olacak. İşletim hızımız 80 kilometre olacak. Hattımız 120 kilometreye imkan veriyor. 6 istasyon var. Ortalama 80 kilometreyi getirdiğimizde yarım saatten az oluyor. Gayrettepe istasyonu toplu taşıma sistemleri için bir merkezdir. Çünkü İstanbul'un Taksim'den hatta Yenikapı'dan Hacıosman, Sarıyer'e giden burasıdır, Kabataş'tan gelenin kesiştiği yer burasıdır. Metrobüsün kesiştiği yer burasıdır. Bu bakımdan önemli bir merkezdir. Önemli bir duraktır Gayrettepe istasyonu.

BÜTÇEYİ ŞİRKETLER KENDİSİ KARŞILADI

* Rakam elimize gelmedi. Her kurum kendi bedelini kendi karşılar. Hava taşımacılığı yapan şirketler var; THY, Onur, Atlas gibi... Yer hizmetleri yapanlar var; Çelebi gibi... İçeride birçok firma var. Herkes kendisi halletti.

GECİKME VE RÖTAR SORUNU KALMAYACAK

* (Gecikme ve rötar sorunu) İstanbul Havalimanı'nın fiziki şartlarından dolayı olmayacak. Atatürk Havalimanı'na göre çok daha büyük kapasiteye sahip. Eski havalimanınmızda saatlik iniş kalkış kapasite 70'si. Burada 3. pist açılmadığı halde 80. Açılınca buradaki kapasite 120'ye çıkacak.

YENİ PİST MART 2020'DE AÇILACAK

* Yeni pisti gelecek yıl bugünlerde açacağız. 2020'nın mart ayı olarak düşünülüyor.

* Yeni havalimanından faydalanacak yolcular için evi ile uçağa biniş arasındaki sürede yolcularımız bilgilendirilecek. Havalimanı işletmecisi tarafından bilgilendirilecek. Taksim'de oturuyorsunuz. Uçak saatiniz, ne zaman yola çıkmalısınız bilgilendirilecek.

HAVALİMANINA ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

* Havaist ulaşımı var. İstanbul'dan 20 noktada havalimanına servis yapacak. 2300 adet gidiş geliş yapacak. 90 bin kişiyi günde taşıyacak. Ayrıca İETT otobüsleri de İstanbul'un belirli merkezlerinden 24 saat hizmet verecek. Burada tabii havalimanında taksi hizmetleri de disiplinize edildi.

ŞÖFÖRLER ROTAYI GÖSTEREREK YOLA ÇIKACAK

* (Taksiler hakkında) İstanbul Havalimanında görev yapacak taksiler. Şu anda 660. sonrasında artırılacak ve 1000 üzerine çıkabilecek. Buradaki taksiyi kullanacak sürücülerin İngilizce bilme şartı getirdi, İGA. İGA bunu denetliyor. Turistle sorun sıkıntı olmayacak. Havalimanı bundan sonra Türkiye'nin, Türk insanının dünyadaki en önemli vitrin noktalarından biri olacak. İlk temaslardan biri taksi sürücüleri olacak. Yabancı yerli yolculara karşı nezaketli olması lazım. Bu araçların içinde özel konulmuş ekranlarla sürü nereye gideceğini, yolcu nereye gideceğini söylediğinde sürücü kendisine tercih sunacak,yol konusunda. Taksicilerle yaşanan sorunlardan biri bu dolandırma işi. Bu önemli sürücünün istediği güzergahta... Sürücü isterse aracın plakasını, sürücüyü öğrenme şansı olacak. Kredi kartı ile ödeme imkanı olacak.

ANKARA'YA YHT İLE GİDERİM

* Ankara'ya YHT ile gitmeyi tercih ederim. Saatinde geliyor. Sizi istediğiniz saatte bırakıyor. Ankara garla İstanbul arası 4,5 saat.

YOL UZUN OLSA DA SÜRESİ KISA OLACAK

* (İstanbul Havalimanı taksi yolu hakkında) Taksi yolu uzunluğu Atatürk Havalimanı'na göre uzundur. Ama orada uçaklar kuyruğa giriyor. Yine aynı zamanda olunucak. Sizin bir araçla şehir içinde yola çıktığınız nokta ile varacağınız ortalama hızınız 20 km ise burayı 1 saatte geçiyorsunuz. 40 kilometre ise 80 kiloemte hızla giderseniz 4'te bir zamanda giderseniz. Yol uzun olsa da süre kısa olur.

45 BİN KAPASİTELİ OTOPARK

* (İstanbul Havalimanı otoparkı hakkında) Otopark kapasitemiz 45 bin araçlık kapasite. Otoparkta yer bulamama sorunu yok denecek kadar az. Saatlik 19.75 TL, günlük otopark ücreti 63 TL.

2. PİST HAZİRAN 2020'DE AÇILACAK

* (Sabiha Gökçen pisti hakkında) Sabiha Gökçen'deki yeni pisti 2020'nin haziran ayında açacağız. Ankara Esenboğa'daki yeni pistin taksi yolunu yapıyoruz. Onu da 2020 yılında tamamlayacağız.

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