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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Turhan açıkladı! Merakla beklenen o hattın test sürüşleri mart ayında başlıyor
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Turhan açıkladı! Merakla beklenen o hattın test sürüşleri mart ayında başlıyor
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Turhan açıkladı! Merakla beklenen o hattın test sürüşleri mart ayında başlıyor

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Son dakika... Bakan Turhan açıkladı! Merakla beklenen o hattın test sürüşleri mart ayında başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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