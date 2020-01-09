İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:38,
Son dakika... Bakan Turhan açıkladı! Merakla beklenen o hattın test sürüşleri mart ayında başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
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