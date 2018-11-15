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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.11.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “100 Günlük İcraat Programı'nda öngörülen hedefimize ulaştık; okul destek projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık.” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 100 Günlük İcraat Programı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bakan Selçuk'un açıklaması; 

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla sürdürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk; “SED hizmetinden yararlanan 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 100 Günlük İcraat Programı kapsamında gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini, 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik. Yine, 100 Günlük İcraat Programı Kapsamında projenin 23 İlden 81 ilimize yaygınlaştırılmasını sağladık” dedi.

Proje kapsamında, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklendiğini, akademik faaliyetler ile de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlandığını vurgulayan Selçuk; “Okul Destek Projesi ile 4 bin 446 çocuğumuz kütüphanelere ve bin 879 çocuğumuz da sanatsal ve sportif kurslara kaydı yaptırıldı. Proje doğrultusunda 826 sosyal-kültürel, 491 de sportif etkinlik düzenlendi.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, meslek elemanlarının da çocuklar ve aileler ile yakından ilgilenerek, onlarla birebir çalışma imkânı bulduklarını belirten Bakan Selçuk, Bakanlık tarafından çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verildiğini de kaydetti.

 

ÇOCUK DOSTU ESERLERİ DESTEKLİYOR, ZARARLI İÇERİKLERLE MÜCADELE EDİYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitabın incelenmesinin Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapıldığını ve uygun kriterlere sahip çocuk dostu kitapların isimleri kamuoyu ile paylaşıldığını da kaydetti.

Selçuk; “Çocuklarımızın kişisel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı içeriklerle mücadelemiz bu çalışmalarla sürecek” dedi. 

 

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