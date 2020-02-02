Son dakika... Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in Hafta Sonu programında Bakan Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişin olarak Selçuk, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.



Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:



Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi.

Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak.

2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımlar bugün 55 milyar liraya ulaşmış durumda.

Yoksulluğu en fazla azaltan ülkeler arasındayız.

Sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devlet statüsündeyiz.

Çoklu yardım desteğini başlattık. Doğum oranlarını artırmak istiyoruz.







Doğurganlık hızımız düştü, 1.99'lardayız. 2.1 kendi kendine yenilenme oranı. 2.1 oranını yakalayamazsak yaşlanma başlayacak.

Türkiye çok yüksek insanı gelişme seviyesine çıktı.

Asgari ücret esasında işverenin vereceği minimum ücret. "Biz bu ücretin altında çalışmasını kabul etmiyoruz" diyoruz.

Asgari ücret devletle beraber üçlü komisyon var. İşveren, işçi, devlet var. Asgari ücret tespit komisyonu var. Burada devletin görevi işverenle işçi arasında hakemlik yapmak.

Yarın açıklanacak olan yönetmelikle birlikte hem engellilik hem yaşlılar konusunda kalite çıtasını yükselteceğiz.

EYT SORUSU

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu.