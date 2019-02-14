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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.02.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyesi açıklaması

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan Selçuk: ‘Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında, gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek’ açıklamasında bulundu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Bakan Selçuk. yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti.  

Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmez.” cümlesi eklenecek.   

 Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı. 

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Genel Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor.

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Son 24 saatte ne oldu? (14.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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