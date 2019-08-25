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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu: Soruşturma başlatıldı

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Son dakika... Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik’in CNN TÜRK’te sunduğu hafta Sonu programına karışan bakan Selçuk şunları söyledi:

KAPANAN ÖZEL OKULLAR

Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var.

Yani bu okulların açılabilmesinin bir takım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere.

Velileri şoke eden mesaj: Okulu kapattık
Velileri şoke eden mesaj: Okulu kapattık

Binlerce okuldan söz ediyoruz.

Bunlardan bir iki tanesinde problem oluyor.

Bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor.

Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri çocukları velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz.

Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı. Zaten bildiğimiz bir konu.

Franchise okul şoku
Franchise okul şoku!

KAYIT PARASI VE CÖZEL SINIF İDDİALARI

Okul kayıtlarında zorunlu bağış alınamaz. Özel sınıfla ilgili hangi okulda bu tür fiil işlenmişse bunula ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Buna asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla ortaya koyduk.

Yazılımımız var. Bu yazılımı kimin hangi okulda ne kadar bağış yaptığını biz izleyebiliyoruz.

 

 

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