Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: Ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemeleri 1 Şubat’ta yapılacak” açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.
BAKAN SELÇUK DUYURDU, EK ÖDEMELER 1 ŞUBAT’TA YAPILACAK
Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle