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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 413 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Ekonomi
28.12.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 413 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: 413 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ 45’i  kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada “22’si Yurtdışı, 45’i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13’ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu.” diye belirtti.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılmaktadır. Vatandaşlarımız ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecektir.

DİYALİZ HASTALARI İÇİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANAN ÜCRETİ YÜZDE 19 DAHA ARTIRDIK

Vatandaşlarımızın tedavilerinde sorun yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet sunucularına ortalama yüzde 19 oranında ücret artırımı yaptık. Bu artış hizmetin erişebilir olması ve kalitesinin artırılması bakımından önemli.

Başta palyatif bakım olmak üzere 27 adet sağlık hizmetini daha ilave ücret alınmaksızın sunmaya başladık.

Mitral kapak hastalığı olan sigortalılarımızın tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

İŞİTME CİHAZLARI İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLARI GİDERMEK İÇİN SUT’TA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Ölçüm şartını kaldırarak işitme cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın cihaza erişimini kolaylaştırdık. İşitme cihazı kullanan tüm hastalarımıza haftada 2 pil bedeli olmak üzere ödeme sağladık.  İşitsel implantlarda şarj edilebilir pil bedellerini de geri ödeme kapsamına aldık. İşitme cihazı hastalarına kablo, pil aktarıcı gibi sarf malzeme teminlerinde sağlık raporlarını istedikleri hastanelerden almalarının yolunu açtık.

Kistik fibrozis hastalarının tedavilerinde önemli yer tutan “İnhalasyon İçin Hipertonik Steril Çözelti” isimli tıbbi malzeme geri ödeme kapsamına alınarak hastalarımızın mağduriyetini giderdik. 

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 413 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik. Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum.” dedi.

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