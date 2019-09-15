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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: Teknoloji seraları yolda

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Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: Teknoloji seraları yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* (ABD ile ticari ilişkiler hakkında) Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. Ross'la 7-8 görüşmemiz var. E-mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk. TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER TEKSTİL, HAZIR GİYİM, MOBİLYA, OTOMOTİV VE DOĞAL TAŞ

* Öncelikli belirli sektörleri seçtik. ABD'de kendi talebini iletiyor. Öncelikle tekstil, hazır giyim mobilya, otomotiv ve doğal taş var. Küçük küçük çok şirket var. 2000 mobilyacı var, tek tek muhattap olamayız dedi. Biz de onunla ilgili çalışma yapacağız. Uluslararası pazarlarda birbirimizin rakibi olmayacağız. Bir bütün olacağız. ABD ile ticaretimiz 20 milyar dolar. 8.3 milyar ihracat, onlarda 10 milyar dolar ihracat görünüyor. Bazı rakamlar farklı görünebiliyor. 

YEDEK PARÇADA DAHA HIZLI YOL ALABİLİRİZ

* (Otomotiv ihracatı hakkında) Hazır giyim, tekstil, mobilyaya nazaran otomotivde farklılık var. 100 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. ABD pazarının beklentileri farklı. Yedek parça daha farklı konu ve daha hızlı yol alabiliriz. 

BİZ DE 22 ÜRÜNE EK VERGİ GETİRDİK

* (Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında) Sektör bazında bizim de çalışmalarımız var. Bizim de ticaret bakanları olarak hedeflerimiz ilerleme yönünde. ABD'ye yaptığımız bugünkü ihracatımızın yüzde 50'sini getirdim dile. Çelikle ilgili biraz daha tutucu davranıyor Ross. Biz de Meksika gibi, Kanada gibi bazı uygulamalar var. Onlar gibi biz de kabul edebiliriz. Biz de 22 ürüne ek vergi getirdik. Çelik sektöründe daha kapsamlı anlaşma olursa çok daha iyi olur. Serbest ticaret anlaşması çok uzun soluklu bir iş. Bizim de AB'ye olan yükümlülüklerinden dolayı... Tercihli ticaret anlaşması öncelikli hedefimiz. 

HEDEF KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACATI ARTIRMAK

* (İhracat pazarları hakkında) Biz 29 Ağustos'ta ihracat planımızı açıkladık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Görüşleri aldık. Kendi stratejimizi belirledik. Hedef ülkeleri neye göre seçtik. Dünya nüfusunun yüzde 55 olan ithalat hacminin yüzde 43.7'si olan ülkeler. İhracat oranımıza baktığımızda 1000'de 5. Önce 1000'de 5'i ikiye katlayacağım dedik. İhracatımızın içindeki yüksek teknoloji ürün yüzde 3,5. Teknoloji ağırlıklı ihracatımızı artırmak hedefimiz. Teknoloji oranı yüksek, ticaret hacmi artma potansiyeli olan sektörler olsun dedik. Ya seyreden ya da içinde yaşayan ülkeler olacağız. 5 sektör; makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik. 

BAKANLIKLAR ARASINDA WHATSAPP GRUBU VAR

* Biz diğer bakanlıklarda telefonla 10 dakikada çözüp uygulamaya geçiyoruz. WhatsApp grubumuz da var. Hazır giyim ve tekstil bizim gururumuz. İki sektörde gerideyiz. Bunlar, kimya ve bilişim, haberleşme cihazları sektörleri. 

TEKNOLOJİ SERALARI KURULACAK

* Teknoloji seraları yapmak istiyoruz. Yeri talep odaklı olacak. Biz çalışmalarımızı yaptık, taslak çalışmalarımızı... Bizim zaten çalışma grubumuzda melek yatırımcılar, start-up'lar var. TEKNOFEST de buna dahil mesela. 

ALMAN OTOMOTİV FABRİKASININ YERİ BİLE BELLİ 

* Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii. 

* İhracatımızın 48.6'sı AB'ye... İhracatın yüzde 50'sini yaptığın ülkeyle anlaşmaların gözden geçirilmesi önemli. Serbest ticaret anlaşması AB'nin Japonya ve Meksika ile sona eriyor. Vietnam'la yapması demek tekstil, hazır giyimde kötü etkiler. Küresel ekonomide bir yavaşlama var. Ürün ve pazar çeşitlendirilmesinde de bunları dikkate almalıyız. Çelik sektörü ile ilgili önlemler gündemde. Ülke kotaları aldıklarında bizim çelik ihracatımızı ciddi anlamda etkiliyor. 

* (Brexit hakkında) Brexit'in ne olacağını kimse bilmiyor ama AB'den sonra en çok etkilenecek ülke biziz. 2.4 milyar dolar etkileneceğiz. Otomotivde 1.2, tekstilde 1.3 ve diğeri de sayarsak 3 milyar dolar etkilenebiliriz. Irak bakıyorsunuz ithalat yasakları koyuyor. Böyle bir ortamda ihracat arttırmaya çalışıyoruz. Çalışma grupları kurduk. İhracatımızı en az etkileyecek şekilde ne yapabiliriz teknik çalışma grupları karşılıklı çalışıyorlar. Brexit sonrası ihracatta 4 hedef ülkeden biri biziz. 

* (Irak'la ihracat hakkında) Zorlukları yok. Onların yumurta ve kanatlı üreticileri orada parlamentoda gösteri yaptılar. Yüzde 20 anca karşılıyorlar. Defalarca görüştük. En son ben haziranda ziyaret gerçekleştirdik. Hatta WhatsApp'tan yazıştık. Kanatlı ihracatımız ve yumurta 639 milyon dolar. Hem nakliyesi, hem de saklanma koşulları uygun değil. Fiyatları da artıyor. Şu ürünleri muafiyet listesine alın diyoruz, çalışıyoruz diyorlar ancak... 

* (ABD-İran gerilimi hakkında) Bizim açımızdan şu anda petrolün de durması doğal gaz ticaretine bağlı kalması sıkıntı. İran halkı her zaman bizim komşumuz. Cumhurbaşkanımız da her zaman mağdur olanın yanında oldu. Her zaman gıda ve ilaç için yanındayız ama bizi baya kötü etkiledi. 1 milyar 578 milyon da İran'dan kaybettik. 

AYRINTILAR GELİYOR...

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