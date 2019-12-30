Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:10,
Son dakika... Bakan Pekcan'dan kaçakçılık açıklaması: 3.1 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik. 2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık" açıklamasında bulundu.
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