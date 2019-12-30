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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Pekcan'dan kaçakçılık açıklaması: 3.1 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan'dan kaçakçılık açıklaması: 3.1 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik
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Ekonomi
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:10,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Pekcan'dan kaçakçılık açıklaması: 3.1 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik

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Son dakika... Bakan Pekcan'dan kaçakçılık açıklaması: 3.1 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik. 2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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