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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan'dan Brexit açıklaması
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Ekonomi
AA
20.12.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan'dan Brexit açıklaması

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Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk. Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik. (Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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