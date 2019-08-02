Son dakika... Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz ayında ithalatın yüzde 8.3 azalarak 18.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. İhracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Pekcan ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ithalat yüzde 8.3 oranında azalarak 18.3 milyar dolara, ihracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolara yükseldi.
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