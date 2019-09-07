Son dakika... Bakan Pekcan'dan ABD açÄ±klamasÄ±: Süreci en kÄ±sa zamanda baÅŸlatacaÄŸÄ±z
Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, "(Ross ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi) ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ± ele aldÄ±k. SayÄ±n Ross'un ziyaretinin sonuÃ§larÄ±nÄ± salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ankaraâ€™da yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ele alacak ve yol haritasÄ±nÄ± netleÅŸtireceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan Twitter'danÂ ABD Ticaret BakanÄ± SayÄ±n Wilbur Ross'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±. Bakan Pekcan, "TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaret eden ABD Ticaret BakanÄ± SayÄ±n Wilbur Ross ile bu sabah bir araya gelerek oldukÃ§a verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki ticaret hacminin 100 milyar Dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ± ele aldÄ±k.Â Sivil havacÄ±lÄ±k, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mÃ¼cevher, mobilya, tekstil gibi sektÃ¶rel bazda ABDâ€™ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geÃ§irilmesi iÃ§in yapabileceklerimizi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.ÂÃ–zellikle ABDâ€™deki daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±na eriÅŸim konusunu ele aldÄ±k ve sektÃ¶rler bazÄ±nda firmalara yÃ¶nelik programlar hazÄ±rlamak konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan Pekcan, "Bu sÃ¼reci en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlatacaÄŸÄ±z.Â AyrÄ±ca, ikili ticaretimiz Ã¶nÃ¼ndeki bazÄ± engel ve uygulamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik.Â SayÄ±n Ross, 10 EylÃ¼lâ€™e kadar Ã¼lkemizde bulunarak Ã¶zel sektÃ¶rle temaslar gerÃ§ekleÅŸtirecek. Ziyaretin sonuÃ§larÄ±nÄ± SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ankaraâ€™da yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ele alacak ve yol haritasÄ±nÄ± netleÅŸtireceÄŸiz" dedi.Â Â
TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaret eden ABD Ticaret BakanÄ± SayÄ±n Wilbur Ross ( @SecretaryRoss )ile bu sabah bir araya gelerek oldukÃ§a verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. pic.twitter.com/Xr4lPel4dx— Ruhsar Pekcan (@pekcan) September 7, 2019
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