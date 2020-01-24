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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Son dakika: Bakan canlı yayında duyurdu! Kimlik numaralarıyla ödemeler yapılmaya başlandı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tağşiş konusunda ifşa edilen firmalardan bazılarının sahiplerinin bakanlığın önünde listeden çıkarılmak için ağladıklarını belirtti.

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  • Son dakika... Bakanlık açıkladı 386 üründe taklit ve tağşiş var
  • Son dakika... Bakanlık açıkladı 386 üründe taklit ve tağşiş var
  • Son dakika... Bakanlık açıkladı 386 üründe taklit ve tağşiş var
  • Son dakika... Bakanlık açıkladı 386 üründe taklit ve tağşiş var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulundu. Bakan Pakdemirli ifşalanan firmalardan birinin sahibinin geldiğini ve “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dediğini ancak "acımayın" diye talimat verdiğini söyledi.

Tarım ve  Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları şöyle:

Besilik olmak kaydıyla canlı hayvan ithalatı yapılabilir. Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz.

Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, “acımayın” dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönenilmeli.

Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz.

(Taklit ve tağşiş ürünler) Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz.

Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz.

Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak.

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Bakanlık açıkladı 386 üründe taklit ve tağşiş var
Bakanlık açıkladı! 386 üründe taklit ve tağşiş var!
İskender Kebapın suçu ne Korsanı tağşiş yaparken yakalandı, gerçek marka sahibi ne yapacağını şaşırdı
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