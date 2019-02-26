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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.02.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama

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Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. 

İşte Pakdemirli'nin açıklamaları:

-Tanzim satışlarla Türkiye çapında yüzde 40-50 arasıda fiyat düşüşü yaşandı. Amaç hasıl oldu.

-Türkiye'deki sera alanını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

-Geçen yıl Avrupa'da patatesin tonu 20 euroya kadar düştü. Bugün 360 euro seviyesinde.

-Tanzim satışta nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.

-Resmin büyüğüne bakmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz.

-Eskiye oranla çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

-Üretimimizi yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor.

-Hal Yasası'nda dünyanın çeşitli örnekleri inceleniyor. Mesela Belçika'da anlık borsa işlemi yapılıyor, 400'e yakın ürün var. Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir çalışma düzenliyoruz.

-Üretici ve tüketici birbirine yaklaşacak. Aradaki bu kadar sayıdaki aracıdan kurtulmuş olacağız.

-Piyasanın yüzde 3'üyle 5'iyle piyasayı bir haftada olması gereken yere getirdik.

-Hal Yasası'na süper anlam yüklemeyelim. Hal Yasası gelince tüm sorunlar çözülecek değil. Ürün ve tüketiciyi yanyana getirecek programlar da yapılması lazım. Zincir mağazaların yüzde 60-70 seviyesinde hakimiyeti var ve hale uğramıyorlar.

-Perakende Yasası da çıkacak ve o yasanın da Hal Yasası'yla birlikte ele alınması gerekiyor.

-Üreticimiz üretirken ezilmeyecek. Daha çok kazanacağı bir sistem koymamız gerekiyor. Buna üreticilerden de destek geliyor.

-Rahatsız olan bir kesim var ama toplumu kapsayan kesime bakmak lazım.

-Bugün nakliye belli, kasalama belli, tüm maliyetler yaklaşık olarak belli. "Benim bu işte çok fazla elleçleme masrafım" demek doğru değil.

-İzmir'den İstanbul'a taşınana kadar her sene domatesin kasası 7 lirayken evde onları salça haline getirip kış boyunca kullanırdık. İstanbul'a taşınınca burada yapamadık. Bazı yaz sebzelerini de ucuzken bir tarafa koyup, kurutup kışın da kullanmak mümkün.

-İhracatta kontroller var. Dönen ürünlerin bazıları haklı sebeple dönerken bazıları da haksız sebeplerden dolayı geri dönüyor. Bu konuda Rusya ile ilgili problem var. Tarife dışı engel uygulanıyor.

-İhracattan geriye gelen ürünler tekrar kontrol ediliyor ve problemliyse imha ediliyor.

-Herhangi bir vatandaşımızın gıda ürünlerinden şüphesi varsa ALO 174 hattını arayarak ürünün tahlilini ücretsiz şekilde yaptırabilir.

-Kırmızı et satış noktalarımız var. Et -Süt Kurumu satış yapıyor. Et-Süt Kurumu'nun birine girdim ve cirosunu sordum, 30 bin lira dedi.

-Vatandaş ucuza kıyma ve kuşbaşı et yiyor. 3 zincir mağazamızda gece gündüz satılıyor. Buna özel tanzim yapma gerekliliği görmüyorum.

-Bugün itibariyle etle ilgili problem yoktur. Vatandaş 29 liraya kıyma 32 liraya kuşbaşı alabiliyor.

-Yaklaşık 6 aydır etle ilgili ithalatımız yok. Türkiye'nin stokları yeterli. ET-Süt Kurumu'nda 50 bin ton et stoğu var.

-19 ilde kenevir ekimi yapılıyor. Kenevir ekimi yapılan illerin bir kısmında da ekim ile ilgili talep yok. Kenevir ekilince hepsini devletin alması gibi programı yok. Kenevir ekimiyle ilgili çalışmalarımızı artırdık. Bu çalışma sadece bizi kapsayacak bir çalışma değil. Sanayi Bakanlığı'yla da bu işi konuşuyoruz. Zaman zaman 50-100 milyon dolar yatırım yapmak isteyenler geliyor, kenevir ekimi yapmak istiyor. Bu işin iki yönü var. Tohum olarak Türkiye'de bunu karşılayacak durum yok. Tohum ithali ile olabilir. Kenevir alanında ciddi katma değeri yurt dışına bırakmamamız lazım.

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