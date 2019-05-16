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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "2019 yılı yaş çay alım fiyatını 2,90 TL+13 kuruş destekleme, 3,03 TL olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 olarak belirlediklerini belirterek "13 kuruş da destekleme ile 3,03 TL olarak belirledik" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize’de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı. “Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi.

Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik” dedi.

2018 yılı yaş çay kilo fiyatı 2 lira 32 kuruş ve 13 kuruş destekleme olmak üzere 2 lira 45 kuruş iken, Rize Ziraat Odası 2019 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini açıklamıştı.

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