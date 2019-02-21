Son dakika... Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre desteği ödemesi başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yönelik önemli haberi verdi. Pakdemirli, mazot ve gübre ödemelerinin yarından itibaren başlayacağını söyledi.
Pakdemir şunları kaydetti:
"2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize toplam 2.87 milyar lira ödemiş olacağız."
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle