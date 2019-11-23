Son dakika... Bakan Pakdemirli: VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä±spanaÄŸÄ± gÃ¼venle yiyebilir

Son dakika... Bakan Pakdemirli: VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä±spanaÄŸÄ± güvenle yiyebilir
Son dakika... CNN TÃ¼rk'te Hakan Ã‡elik ile Hafta Sonu programÄ±na katÄ±lan TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä±spanaÄŸÄ± gÃ¼venle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â RahatlÄ±kla herkes Ä±spanaÄŸÄ±nÄ± yesin" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin aÃ§Ä±klamasÄ±ndan notlar;
* (Baraj doluluk oranlarÄ±yla ilgili) KorkmasÄ±nlar 3,5-4 aylÄ±k suyumuz var. HiÃ§ yaÄŸmur yaÄŸmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim. GÃ¼zel haber pazartesi ile birlikte yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava geliyor. Suyumuzu verimli kullanalÄ±m.Â
"RAHATLIKLA HERKES ISPANAÄžINI YESÄ°N"
* (Ispanak hakkÄ±nda) VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä±spanaÄŸÄ± gÃ¼venle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Yabani otlar tarlaya tarÄ±m ilacÄ± atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, tarÄ±m ilacÄ± atÄ±lsaydÄ± Ä±spanakta yabani otlar olmazdÄ±. TÃ¼rkiye'de bÃ¶yle bir olaya ÅŸahit olmadÄ±k. Milyonda bir bu durum. BazÄ±larÄ± bunda zehir var, ÅŸu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptÄ±k. En ufak bir ÅŸey yoktu. 4 lira olan Ä±spanak fiyatÄ± 1 liraya dÃ¼ÅŸtÃ¼. RahatlÄ±kla herkes Ä±spanaÄŸÄ±nÄ± yesin.Â* (GÄ±da denetimi hakkÄ±nda) 2018'de 1.1 milyon denetim yapmÄ±ÅŸÄ±z. Ekim itibariyle 1 milyona gelmiÅŸiz. ALO174 bu durumlar iÃ§in biÃ§ilmiÅŸ kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaÅŸayanlar, arasÄ±n. Biz analizini yapÄ±p, bilgi de veriyoruz.Â
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