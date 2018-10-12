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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan stokçulara yönelik flaş açıklama

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmarÿBarışı’na bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira" dedi. Bakan Kurum ayrıca son dönemde fahiş fiyat artışı yapan kişi ve kuruluşlarla ilgili belediye başkanlarına talimat verdiklerini söyledi.

 

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli proje gezileri ve ziyaretler için bugün sabah saatlerinde hava yolu ile Sivas’a geldi. Bakan Kurum’u Nuri Demirağ Havalimanı’nda Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk,ÿBelediye Başkanı Sami Aydın ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Kurum il olarak Sivas Valiliği’ni ziyaret ederek burada Şeref Defteri’ni imzaladı. Kurum, daha sonra Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Kurum burada Belediye Başkanı Sami Aydın’dan projeler hakkında bilgi aldı.

’İMARI BARIŞI’NA YAKLAŞIK 6,3 MİLYON VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU’

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum İmar Barışı’nda bu zamana kadar Türkiye’deki başvuru sayısı ve elde edilen gelir hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "İmar Barışı’na bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira. Sivas’taki başvurumuz 37 bin 403 adet.ÿ5 bin vatandaşımız da Yapı Kayıt Belgesi almış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırıldı" dedi.

Bir basın mensubunun, İmar Barışı için 31 Ekim’de sona erecek başvuru süresinin uzatılması ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, "Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim’de tekrar değerlendireceğiz" cevabını verdi.

’BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUM’

Türkiye’nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle konuştu:

"Dövizle ilgili, petrolle ilgili bir artış oldu. Ancak bakıyoruz ki bazı esnaf arkadaşlarımız bu artışların çok daha üzerinde artışlar sergilediler ve marketlerde, bakkallarda, pazarlarda bu kadar artış olmaması gerekirken, çok daha fazla artışın olduğunu gözlemledik. Dün İçişleri Bakanlığımız, valilerimize genelge gönderdi. Bir gün öncesinde de biz 81 ilde tüm belediye başkanlarımıza bir genelge gönderdik. Tüm fahiş fiyat artışlarından ötürü tüm belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm esnafın bu noktada gereksiz fiyat artışı yapan kimse, stok yapan kimse tespit edilmesi görevini kendilerine verdik. Bu görevi zabıtalarımız eliyle yapacaklar. Pazarları, marketleri, tüm esnafı denetleyecekler. Gerçek fiyat artışı yoksa eğer bununla ilgili her türlü cezai işlemi yapacağımızı söylemek istiyorum. Tüm belediye başkanlarımızı da sahada göreve davet ediyorum."

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