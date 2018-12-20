Son dakika... Bakan Kurum'dan önemli mesajlar
İlk kez 2016 senesinde İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmı ile gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Kurultayları'nın altıncısı bugün Ankara'da düzenleniyor. Kurultay daha önce Bursa, İzmir, Kayseri, Antalya da düzenlenmişti. Kurultay'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor.
Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
* Kentsel dönüşümü biz ikiye ayırıyoruz. Biri tarihi kent merkezlerindeki kentsel yenilemeler, diğeri afet riski taşıyan alanların dönüşümü. Biz şehir kültürümüzü şehir meydanlarımızı da ortaya çıkarmalıyız.
* Biz tarihsel değerlerimizi koruyacağız. Erzurum'da, Ankara'da ve birçok kentte tarihi kentsel yenilemelere şehir başladık.
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