Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: 10.5 milyon vatandaş yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, İmar Barışı'na 10.5 milyon kişinin başvuru yaptığını söyledi. Ankara'nın kuzey ve güneyine millet bahçelerinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, 50 bin sosyal konut için 250 bin başvuru geldiğini belirtti. LPG'li araçların AVM, otel ve kapalı otoparklara girmesine ilişkin olarak da Bakan Kurum, Nisan ayında yönetmelik yayınlayarak sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



-İnsanların sosyal donatı eksikliklerinin vatandaşları rahatsız ettiğini görüyoruz. Ataşehir’de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum.

-Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sorunları da bakanlık olarak çözme yöntemiyle problemlerin üzerine gidiyoruz. Bugün Mamak'ta süre gelen bir kentsel dönüşüm projesi vardı, onun temelini atacağız. Yine Gaziosmanpaşa'da sorunlarımız vardı. Orada geçen hafta temel attık. Esenler bölgemizde çok örnek bir kentsel dönüşümle alakalı şehircilik anlayışını yapıyoruz. Üsküdarımızda temel attık. Geçen hafta Ataşehir'e gittim, üç mahallede toplantı yaptım. Toplantılarda da vatandaşımızın o yaşam standardının kendisini rahatsız ettiğini görüyoruz. Sokaklara park edilen araçların, insanların sosyal donatı alanı eksikliklerinin kendilerini rahatsız olduklarını görüyoruz. Ataşehir'de üç mahallemizde toplantı yaptık. Gerçekten mutlu ayrıldılar. Onları ikna ettiğimizi düşünüyorum ve o süreçte kentsel dönüşümle alakalı destek vereceğimize ikna ettik.

-Kartal'da yıkılan binanın temelini önümüzdeki hafta atıyoruz.

-300 bin liralık eve 300 bin liradan aşağı teklif etmiyoruz. Dairelerin değeri kaybolmuyor.

-Vatandaşımız bize inanıyor. Emlak Bankası da sahaya inecek.



-İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz.

-Biz Ankaramıza ilişkin çok önemli proje yürütüyoruz. Hem güney hem kuzeyine yeşil koridor açıyoruz. Mogan Gölü’nden başlıyor İmrahor’a uzanan süreçte 35 kilometrelik alanı kapsıyor. İçinde parkların bahçelerin olduğu çok önemli bir koridoru hayata geçiriyoruz. Mogan’dan 3.5 milyon metreküplük dip çamurunu temizledik. Mogan Gölü etrafında çok büyük bir millet bahçesi projelendiriyoruz.

-Kuzey’de çok önemli bir hattımız var. Kuzey’de Atatürk Orman Çiftliği’mizle başlayan hatta Atatürk Kültür Merkezi olarak bildiğimiz alanımız vardı. Şimdi bu alanı 650 bin metrekarelik alanı Ankara’ya yakışacak bir millet bahçesi yapıyoruz. Hyde Park’ın yarısı büyüklüğünde. Güneye yaptığımız koridorun bir benzerini kuzeye yapacağız. Tarihi yapıların da yeniden restorasyonuyla kuzeyde yeni koridor açmış olacağız. Toplam maliyetleri 1 milyar lirayı aşıyor. 2019 yılı içinde etaplar halinde tamamlayıp 2020 yılında Ankaralıların hizmetine açacağız.



-Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz.



-Şehirlere gidiyorsunuz seçim zamanı geldiğimizi söylüyorlar. Seçim zamanı gelmeyenlerden olduğumuzu söylemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar söylediklerimizi yaptığımızı yapmaya devam ettiğimizi söylüyoruz. Mamak’ta kentsel dönüşüm projesi için gittiğimizde vatandaşımız uzun süredir beklediklerini söylemişti. 6 içinde temeli atacağımızı söylemiştik. Bugün Mamak’ta zemin + 4’ü geçmeyen 550 konutun temelini atacağız. Akabinde Mamak bölgesindeki ihtiyaç neyse süreci tamamlamak istiyoruz.

-Tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapacağımızı söylemiştik. İlk etabı 50 bin sosyal konuttu. 62 ilimizde sosyal konutlara ilişkin süreci başladık. 6 Mart ‘tan itibaren başvuruları almaya başladık. 388 liradan başlayan konutları vatandaşların talebine sunduk. 50 bin konuta 250 bin başvuru geldi. 250 bini talebe göre artırma ihtimalimiz olacak. Çok başvuru olursa noter huzurunda kura çekeceğiz. Önümüzdeki süreçte gelen talebin 250 binin üzerinde olması halinde karşılamaya çalışacağız. O sayıyı artırma yönünde adımlar atacağız. Sektörü ilgilendiren kısımlara da destek olacağız.

-Özümüzü, kültürümüzü, değerlerimizi yansıtacak dışı ahşap, tahta kaplamalı evleri tüm bölgelere örnek olarak göstermek istiyoruz.

-LPG’li araçların AVM, otellere, kapalı otoparklara girmesine ilişkin süreci değerlendiriyoruz. TSE’nin kurallarına uyulması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’mızın da yangın yönetmeliğine ilişkin düzenlemeler yapması gerekiyor. Bizim tarafımızda da yangın yönetmeliğinde değişiklik yapmamız gerekiyor. Tedbirlerin alınmasıyla birlikte LPG’li araçların AVM’lere girmesi çalışmasını yapıyoruz. Yönetmelik değişikliğiyle hallediliyor. Nisan ayında düzenlemeleri yaparız.

-Bir ülkede arz-talep dengesi vardır. Her yerde vardır. Talebe göre arz etmeniz lazım. Bu ülkenin yıllık 1 ton et ihtiyacınız varsa ona göre üretmeniz gerekiyor. Arz ve talebi ona göre düzenli tutmamız gerekiyor. Ona göre yatırımları yapmamız gerekiyor. Mekansal stratejik plan o açıdan önemli. Ergene ve Çoruh nehrini kurtarmış olacağız. Arz ve talep dengesi inşaat sektörünü yakından ilgilendiriyor. Tüm Türkiye’de yıllık 1.2 milyon konut el değiştiriyor. Yarısı sıfır, yarısı ikinci el konutlar.

-651 bin yapının inşası devam ediyor. İstatistikleri yayınlayacağız, vatandaş da ona göre hareket edecek. Sektörümüz adına önemli bir veri olacak.

-Türkiye’de tespitlerimize göre 2023 yılına kadar dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon riskli yapı var. Yaklaşık 1.5 milyon adedi de daha fazla riskli. Her yıl 300 bin konut yaparak önümüzdeki 5 yıl içinde dönüştüreceğiz. 75 bin bina acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Genelge yayımladık ve deprem dönüşümüne ilişkin plan hazırladık.

-Sultanahmet’te, Süleymaniye Cami etrafında başlayan dönüşümümüz var. Fatih’te surların etrafında dönüşüm projesi var, destek olacağız. Kaçak, metruk yapıların dönüştürülmesi konusunda destek vereceğiz. Tarihimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz.

-31 Mart seçimlerini gönül belediyeciliği olarak ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Gönüllere dokunmanın yolu da vatandaşa gitmekten geliyor. Vatandaşa gidecek idarelerimiz de belediyelerdir. Belediyelerin 7/24 çalışması da önemli. Belediyelerimize genelge gönderdik, belediyelerimiz 7/24 esasına göre çalışacaklar. Vatandaşlar için personele bulunduracaklar.