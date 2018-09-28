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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan o borçlarla ilgili çok önemli açıklama!

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Son dakika... Bakan Kurum'dan o borçlarla ilgili çok önemli açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) alınan konutlara yönelik borçlara ilişkin, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor." dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret eden Kurum, belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya geldi. Kurum, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Park ve Kuba Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın Türkiye ekonomisinin Anadolu'daki can damarı olduğunu belirterek, kentin ihracatta da bölgede gelişen ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kurum, 15 dönüm alan üzerine kurulan park ve caminin çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek, yeryüzündeki en büyük engelin "gönül engeli" olduğunu, vicdanların kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyanın, milli gelire oranla en çok yardım eden devleti olduğuna işaret eden Kurum, "Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz mazlum olan Filistinliler'in, ihtiyacı olan Suriyeliler'in her zaman yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de inşallah devletimiz, milletimizle, hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 100 Günlük Eylem Planı'nın açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda çevre ve şehircilik alanında kentlere bizzat gittim ve yerinde tespitlerde bulundum. Çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Malatya'mıza geldik. Şehrin ihtiyaçları noktasında Beydağı'ndan, şehir merkezindeki meydan otoparkına, altyapıyla alakalı yapılması gerekenlerin kararlarını alıp, sahada uygulamalarını yapıyor olacağız."

 

VATANDAŞLARIN TOKİ'YE OLAN BORÇLARI

Hükümet olarak 2005 yılında Engelliler Kanunu'nu çıkardıklarını ve 2010'daki anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili bir zihniyeti değiştirdiklerini ifade eden Kurum, bu kapsamda şehirlerde parkların, sosyal donatıların engellilerin kullanımına yönelik düzenlendiğini anlattı.

İller Bankasının Malatya'da 2003-2018 döneminde yatırım değeri 540 milyon lira olan 145 işi tamamlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Devam eden 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında da bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız iki etabı tamamladı. İnşallah üçüncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız."

Bakan Kurum, daha sonra Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile birlikte Engelsiz Park ve Kuba Camisi'nin açılışını yaptı.

Kurum, açılışın ardından Yeşilyurt Belediyesince hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti, otizmli çocuklarla basketbol sahasında potaya atış yaptı.

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