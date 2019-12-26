Son dakika... Bakan Kurum'dan Adana'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından notlar;

* Kriz merkezi oluşturduk, seferber olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Tarım bakanlığımız, aile bakanlığımız, içişleri bakanlığımız, belediyelerimiz valiliğimiz bünyesinde seferber oldular. İlk hasar tespit çalışmalarında, bir yıkık, iki ağır hasarlı, dokuz ağır hasarlı bina tespiti yaptık. Yine tarım alanlarına baktığımızda, tarım alanlarıyla ilgili Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Karataş olmak üzere bu ilçelerimizde toplamda 123 bin dekar alanda inceleme yaptık.

* Tabii fiilen sahada hala sular mevcut, suların çekilmesiyle birlikte çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri yapılacaktır. Olay yaşanır yaşanmaz bütün bakanlıklarımız seferber oldular. Bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza belli miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde hasar tespit durumuna göre vatandaşlarımızın yaraları sarılacak.

* Belediye başkanımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Bazı yerlerde bizzat gidip incelemeler yaptık. Yüreğir ilçemizde, 19 Mayıs PTT evleri, Sinanpaşa mahalleleri ve toplamda 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz. Etaplar halinde vatandaşlarımızın bu sorunlarını halletmek üzere bu kentsel dönüşüm projesine girmiş olacağız.

* Adana’nın sorunu, problemi neyse o problemleri çözmek adına üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. 11 ayrı yatırım için; içme suyu, atık su, düzenli depolama gibi 11 ayrı yatırım için 657 milyon lira bedelli yatırımlarımız devam ediyor ve bugün aldığımız kararla da bilhassa Adana merkezde, yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor. Maalesef hatlar yetersiz. İklim değişikliği etkileriyle birlikte yağmur suyu problemini halletmek için ihtiyaçları giderecek bir projeyi hazırladılar. Bu proje kapsamında 70 milyonluk yatırımı önümüzdeki yıl başlatacağız ve yağmur suyu problemini çözmüş olacağız.