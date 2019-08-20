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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Kurum'dan Muğla'daki otel inşaatıyla ilgili açıklama
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Ekonomi
20.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan Muğla'daki otel inşaatıyla ilgili açıklama

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyı ve koylardaki yapılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bin 611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Ayrıca yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamasından notlar;

* 463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık, sıfır atık mavi projesiyle artık çöplerimizi dönüştürüyoruz. Sıfır atık mavi ile kıyısı denize olan şehir ve ilçelerimizde deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Plastik poşetlerimizin kullanımında yüzde 80'e yakın azalma oldu. 

* Yeşil alan miktarını 7 metrekareden, 15 metrekareye çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz tüm ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesinde çalışıyoruz. Ayderimizi, Saldamızı, daha iyi hale getirerek gelecek nesillere aktaracağız. Muğla'da denetimlerimizi yaptık. Muğla'nın yüzde 75'i korunan alan. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi kaçak yapı yapılmasına müsade etmedik, etmeyeceğiz. 

* Sahada 100'ün üzerinde teknik elemanımız inceleme yapıyor. 7.200 sahil kesimde, 3260 kaçak yapı ise iç kısımlarda. Yapmış olduğumuz denetimlerde imara aykırılıkları arkadaşlarımız tespit etti. 

* Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ruhsata aykırılıklardan dolayı mühürlendi. Aynı bölgede 90 otel 330 konut, Gölköy'de 116 konut, Yalıkavak'ta 350 konut, otel, kıyı yapı inşaatı, Göktürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı, Yalıkavak'ta 70 konut, kot kesiti aykırılıklar, Gümbet'te 131 konut, Yalıçiftlik'te 450 villa, otel müdürlendi ve durduruldu. Tüm şehir genelinde balık çiftlikleriyle alakalı denetimler de sürüyor. 

* Sosyal medyada çok konuşulan otelin de inşaatını durdurduk. Tüm ülkemizdeki korunan alan miktarını yüzde 17'ye getireceğiz. Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz.

 

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