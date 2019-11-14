Son dakika... Bakan Kurum: Gerekirse bu işi biz yapacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;
* Yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı depremlerde kaybettik. Depremin terör kadar önemli olduğuna inanıyoruz. 1 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı.
* Bir hedef koyduk. 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Düzenleme yapacak ve bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteği ile, bir kısmını İller Bankası ile yapacağız.
* Bu yıl 50 bin hedef koymuştuk, 65 bin konutun dönüşümüne başladık. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz.
* 5 Mart 2019'da tüm Türkiye'de 50 bin sosyal konu projesi başlattık. 638 bin başvuru oldu. 22 bin 500'ünün inşaatına başladık. En kısa sürede teslim etmek istiyoruz. Yılda 100 bin konut yapmak üzere çalışıyoruz.
* 5 milyon ve üzeri tespitlerde bağımsız bölümler için değerlemeler yapacağız. Düzenlemeyle 5 milyon ve üzeri konutlarda bir vergi söz konusu. Yıl sonuna kadar değerlemeyi bitireceğiz.
* Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.
* İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.
* Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız.
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