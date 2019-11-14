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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum: Gerekirse bu işi biz yapacağız

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Son dakika... Bakan Kurum: Gerekirse bu işi biz yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

* Yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı depremlerde kaybettik. Depremin terör kadar önemli olduğuna inanıyoruz. 1 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. 

* Bir hedef koyduk. 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Düzenleme yapacak ve bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteği ile, bir kısmını İller Bankası ile yapacağız. 

* Bu yıl 50 bin hedef koymuştuk, 65 bin konutun dönüşümüne başladık. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. 

* 5 Mart 2019'da tüm Türkiye'de 50 bin sosyal konu projesi başlattık. 638 bin başvuru oldu. 22 bin 500'ünün inşaatına başladık. En kısa sürede teslim etmek istiyoruz. Yılda 100 bin konut yapmak üzere çalışıyoruz.

* 5 milyon ve üzeri tespitlerde bağımsız bölümler için değerlemeler yapacağız. Düzenlemeyle 5 milyon ve üzeri konutlarda bir vergi söz konusu. Yıl sonuna kadar değerlemeyi bitireceğiz. 

*  Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

* İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.

* Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız.

 

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