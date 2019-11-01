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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
01.11.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum duyurdu: 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamasından notlar;

* 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

* Kanun yapma yetkisi meclistedir. Değerle alakalı problem, ada bazında çalışmalar, kaçak yapılaşmayla ilgili tapuya şerh koyulması... Düzenleme yapılınca yürürlüğe girilince kaçak yapıların satılamayacağına ilişkin şerh getirilecek. Aynı Kapadokya'da Bodrum'da yaptığımız gibi. 

* Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma söz konusu. Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu. Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur. 

* Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden olmayan yetkisini almak söz konusu değildir. 

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