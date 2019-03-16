Son dakika! Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye borcunu kapatana yüzde 22 indirim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev alanlara indirim sağlanacağını duyurdu. TOKİ'ye borcunu kapatana yüzde 22 indirim yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, Kanal İstanbul'a dair önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un bulunduğu aksa sadece 500 bin kişinin yaşayabileceği imara izin verileceğini belirten Kurum, bu alanda örnek şehircilik anlayışının hakim olacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından bölgenin millet bahçesi yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, ilk etabının da 2020 yılına kadar teslim edileceğini kaydetti.

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

"Dün Yeni Zelanda'da terör saldırısı nedeniyle 49 insanımız hayatını kaybetti. Katleden cani terör örgütlerini buradan şiddetle kınıyorum.



DEPREME KARŞI DÖNÜŞÜM

Deprem bizim gerçeğimiz... 82 bin canımız gitmiş. En son 17 ağustos'ta 17 bin 500 canımız gitti. Öyle bir şey ki bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor, siz devlet olarak, yönetim olarak gerekli altyapıyı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir işi birden fazla kez yapmak zorunda kalıyorsunuz. Neticede gelişmekte olan bir ülkesini, deprem tehlikesini göz ardı etmeden bizim dönüşümü

Tam anlamıyla hazır mıyız? Değiliz. Ancak şu var 2012'de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği var. Bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.



Kentsel dönüşümle ilgili hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. 5 senede 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapacağız. Kartal'da elim bir kaza meydana geldi, 21 canımız gitti. Biz kalitesine baktığımızda, şu andaki dayanımları 5'te 1 oranında düşük gözüküyor. Ayakta durması bile mucize.



YIKILMA TEHLİKESİ OLAN KAÇ KONUT VAR?

6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Yaklaşık 21 milyon binamız var. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Riskli binalar var. O 6.7 milyonun da 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor.

SOSYAL KONUT PROJELERİ



Vatandaşlarımıza iki müjde verelim. Birinci müjdemiz, 50 bin sosyal konut projemiz başlattık. Mahalle kültürünü yansıtacağımız, yatay mimariyi yansıtacağımız örnek medeniyetin tarif ettiği şeklinde 67 ilimizde sosyal konut projesine başlattık. Yatay yapılaşmayı her ilimizde pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar doğru örnekler; inşaat sektörüne de yol gösterecek. TOKİ de aslında bir halk ekmek fabrikasıdır. O da toplu konutla ilgili bir fabrikadır. Biz bu noktada yatay mimariye yön vermek zorundayız.

İstanbulumuzda da 6 bin 300 konutumuz var, 652 lira taksitle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyorlar. 240 aya varan da vadeler var. 200 bine yakın başvuru oldu. Ve 19 Nisan'da başvurularımız bitecek. Bizim hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. İlk 50 bini yapıyoruz, gelen talebe göre de illerimizin dağılımını yapacağız ve 2023'e kadar 250 bin konutumuzu kararlı şekilde yapacağız.



TOKİ'YE BORCUNU KAPATANA YÜZDE 22 İNDİRİM

Bir başka müjde; bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, biz inşallah 21 Mart tarihi itibariyle vatandaşlarımızın borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım.

KANAL İSTANBUL KENARINA 500 BİN KİŞİ GELECEK

Kuzey'de havalimanımız yapılıyor ve açıldı. Havalimanına bağlantı yapılacak. Küçükçekmece Gölü'yle başlayıp yeni havalimanına yapılacak olan Kanal İstanbul güzergahta proje tasarladık, planlama yaptık. Bu aksa 500 bin kişi gelecek. İstanbul'a yakışır ülkemize yakışır örnek şehircilik anlayışıyla imar yapılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA NE YAPILACAK?

13 milyon metrekarelik alan. Atatürk Havalimanı'nın tamamı millet bahçesi yapılacak. Özel uçakların, kargo uçaklarının devam edeceği süreç var. İstanbul Havalimanı'na taşınana kadar bir süreç işleyecek. Arazi bize teslim edildikten sonra TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapacağız, İstanbul'umuzu kazandıracağız.

Millet bahçesinin yapımına 2019 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz. 2020'ye kadar belli bir etabını teslim edeceğiz. Şehrin göbeğinde bütünüyle millet bahçesi olacak.

Central Park ve Hyde Park'tan büyük olacak. Central Park'ın 3 katı, Hyde Park'ın da 8 kat büyüğü yapılacak.

Millet bahçelerini tasarlarken ilgili bakanlıklarla koordineli olarak çalışıyoruz. Afetle alakalı olarak toplanma alanlarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine millet bahçesi yapıyoruz. 2020'de teslimini yapacağız.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜLERE MÜDAHALE



ALO 181 hattımız var, bana gelen ihbarlarla birlikte anında olay yerinde müdahalede bulunuyoruz. Çevremizi korumak zorundayız.

SALDA GÖLÜ

Salda Gölü ve çevresini özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Böylece oraya beton yapıların yapılmasının önüne geçtik. Bu alanları korumak zorundayız. 18 tane özel çevre koruma bölgemiz oldu. 2023'e kadar ülke toprağının yüzde 17'sini koruma altına almak istiyoruz. Salda'yı geçen yıl 500 bin kişi ziyaret etmiş. Salda Gölü doğa harikası bir yer. 295 metre derinliği var, en derin göllerimizden biri. Maldivler'i görürüz ne kadar güzel deriz, Salda'ya da Saldivler diyorlar. Turistlerimiz araçlarını gölün dibine kadar sokuyorlar. Çöpümüzü atarsak, etrafı kirletirsek bu göl nasıl korunacak? Beyaz kumsal alanımızı ahşap çitlerle çevirdik, ne araba giriyor ne de insanların zarar verebileceği bir şey kalmadı. Bungalovlar yapılacak, oturacakları, dinlenecekleri, ihtiyaçlarını giderecekleri alanlar yapacağız. Kumsalda ahşap yürüme yolları yapacağız. 1-2 milyon ziyaretçiye ulaşacak ve istihdam kapısı olacak.

KAPADOKYA'DAKİ YAPILAŞMA

Doğal sit alanları üzerinde 2200'ün üzerinde kaçak yapılaşma var. Kapadokya'daki tespitleri yaptık, 196 yapı var. Bunların yıkımı yapılıyor. Peribacalarına, kültürümüze zarar verecek hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. O bölgede imar barışına da izin vermeyeceğiz. Süreci kararlı şekilde işleteceğiz. Tavizimiz yok.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bir proje. Dünya çapında böyle başlatılmış bir hareket yok .Bu bir ilk. 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız. 42 milyon ağacın kesilmesini bu uygulama ile engelledik. Atıkları kaynağında ayrıştıracağız.

ÜCRETLİ POŞET

Plastik poşetler doğada 800 yılda kayboluyor. Göz göre göre doğamıza zarar veremeyiz. Allah'ın bahşettiği bu doğayı kaybettiğimiz zaman bir daha bize sunulmayacak. Ücretli poşetten gelir alma maksadımız yok, tamamen caydırma amaçlı. 25 kuruş alınan ücretin 10 kuruşu poşet maliyeti kalan 15 kuruşu bakanlığa yatırılıyor ve çevreyi korumak için kullanıyoruz. Kişi başı poşet kullanımında yüzde 70 azalma gördük. Kişi başı 40 adede düşürmek istiyoruz.