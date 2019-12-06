AA
Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Kurum: 13 termik santralde inceleme yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." dedi.
13 termik santral için ayrı ayrı inceleme yapılacağını söyleyen Kurum, son durumların tespit edileceğini de belirtti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle