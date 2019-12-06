Son dakika... Bakan Kurum: 13 termik santralde inceleme yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." dedi.

13 termik santral için ayrı ayrı inceleme yapılacağını söyleyen Kurum, son durumların tespit edileceğini de belirtti.