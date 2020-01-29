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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Ersoy'dan korona virüsü açıklaması: Türkiye'nin hedeflerini etkilemez
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Ersoy'dan korona virüsü açıklaması: Türkiye'nin hedeflerini etkilemez

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Son dakika... Bakan Ersoy'dan korona virüsü açıklaması: Türkiye'nin hedeflerini etkilemez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin’de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili, “Genel turizm açısından Türkiye’nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye’nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin’de yaşanan gelişmeler etkilemez. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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