Son dakika... Bakan Ersoy'dan çok önemli Müzekart açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNNTürk'te soruları yanıtladı. Bakan, 27 Eylül tarihinde master plan açıklaması yapacaklarını ifade etti.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından notlar;
* Çinli turist önemli, Çin mutfağına önem vermeyi ifade ediyoruz. Tabelalara Çince yazılar eklenecek. Okullarda seçmeli lisan haline gelecek. Çok fazla turist olan yerlerde de tabelalara Çince eklenecek.
* İyileşme var. Master planımızı 27 Eylül'de açıklıyoruz.
* Türk dizileri o kadar takipçi oluşturmaya başladılar ki parayla yapılacak reklamın 5-10 katını yapıyorsunuz. Bazı ülkelerde Türkçe öğrenmeye başlayanlar var.
* Müzekart'ta fiyat değişmeyecek. Milli saraylar da dahil olacak. Sınırsız giriş hakkı veriyoruz. Toplumumuza yaymak istiyoruz.
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