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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem

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Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy; "Öncelikli hedefimiz kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırmak. Bunun için yeni sistem oluşturduk" dedi.

Bakan Ersoy'un konuşmasından notlar;

* Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak amacımız. İskan yetkileri belediyede, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda var. Bu süreçleri kısaltmak için 'alan başkanlığı' sistemi ile yetkileri tek bir noktaya verdik. Yetkiler tek bir noktada bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda toplanıyor. Elbette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da görüşüne yer verilecek yetkililer olacak. 8 yıldan çok daha kısa sürecek. Böylelikle insanları kaçağa teşvik etmemiş olursunuz. Bu herkes tarafından yapılınca insanlar zarar görüyor. Yıkımda da insanlar zarar görüyor. Kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. 

"YILDA 2 MİLYON TURİST GETİRECEĞİZ"

* Galataport turizm kompleksi, İstanbul'un ihtiyacı olan bir kompleks. Çok faydalı bir proje. Kapasite 560'a kadar çıkıyor. Sadece cruise diye bakmayın. Etkisi çok daha fazla oluyor. Bir sonraki gelişinde kalıcı olarak geliyor. Turizmi sadece konaklama olarak düşünmeyin. Cruise'un hayati bir önemi var. Çok iyi hizmet yarattığından daha önce programına almamış olan ülkelerin de destinasyonu haline geliyorsunuz. İstanbul'a gelen gemilerin bazıları Karadeniz'e açılabiliyor. İstanbul bizim için hayati destinasyonu olan bir proje. Yeni İstanbul Havalimanı burayı destekleyecek burası olduğunda havalimanını destekleyecek. Hedef 1 milyon, ama 2 milyon yolcuyu getiririz. 2 milyon yanında 500 bin personel var. Çok ciddi harcaması olan bir kitledir. 

Kapadokya'daki o yapılar yıkılıyor
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