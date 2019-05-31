Son dakika... Bakan duyurdu! Ödemeler hesaba aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bayram öncesinde çiftçilere ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli saat 19:00 itibariyle yağlı tohum destek ödemelerinin yüzde 70'inin hesaplara geçeceğini belirtti.
Pakdemirli ayrıca “Toplamda 3 milyar lira ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız.” dedi.
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