SON DAKİKA! Bakan duyurdu... O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Buna göre ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.
2019 YILI AĞUSTOS AYI İÇİN 513 BİN ENGELLİYE 711 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK
Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarılmıştı. 2019 yılı ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.
Evde bakım yardımının engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödendiğini belirten Bakan Selçuk, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.
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